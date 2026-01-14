Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις στα πλοία ελληνικών συμφερόντων – Δύο Έλληνες στο πλήρωμα του ενός

Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις στα πλοία ελληνικών συμφερόντων που έλαβαν χώρα χθες στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπους του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού. Όπως σημείωσε η ίδια συγκεκριμένα, «αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον»

Ακόμη, όπως πρόσθεσε, «από την ενημέρωση που είχαμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός είναι 2 Έλληνες, ότι είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός».

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και δη, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», πρόσθεσε.

Ιράν

Στο ζήτημα του Ιράν, σημείωσε ότι η Ελλάδα εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση στο Ιράν και για τις πληροφορίες για το μεγάλο αριθμό θυμάτων.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, μέσω και της Πρεσβείας μας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει ανοιχτή. H Ελλάδα υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. Είναι υποχρέωση όλων η αποχή από τη χρήση βίας και η προστασία των πολιτών».

Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο ζήτημα της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τη δήλωσή μας κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας».

«Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Νικολάς Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτές δε, οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»,

Σομαλία

«Επίσημη εθνική μας θέση διατυπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις. Τονίσαμε την ανάγκη σεβασμού της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στα σχετικά Ψηφίσματα του ΣΑΗΕ και στον Χάρτη της Αφρικανικής Ένωσης. Η υποστήριξη σε αποσχιστικές οντότητες εντός της Σομαλίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα είναι απαράδεκτη και πρέπει να αποφευχθεί», σημείωσε σχετικά με το θέμα της Σομαλίας και πρόσθεσε: «Πέρα από την εσωτερική διάσταση, η αποσταθεροποίηση της Σομαλίας ενέχει σοβαρό κίνδυνο διάχυσης της κρίσης στο Κέρας της Αφρικής και πέρα από αυτό. Η Ελλάδα, τέλος, πιστεύει πως η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω διαλόγου και της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Ως προς τη Μέση Ανατολή

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνόδευσε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσκεψή του διαδοχικά στη Ραμάλα και το Ισραήλ, όπου διεξήχθη και η τριμερής μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, όπως σημείωσε.

Οι εν λόγω επισκέψεις, συνέχισε, επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι εκ των ελαχίστων χωρών που συνεργάζονται σε υψηλό επίπεδο με ΠΑ και το Ισραήλ, προσφέρει τις καλές υπηρεσίες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των Περιφερειακών και Διεθνών Οργανισμών.

Ως εκ τούτου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις 28.01 στη Συνεδρίαση του ΣΑΗΕ για τη Μέση Ανατολή.

Σήμερα το πρόγραμμα προβλέπεται ως εξής:

-Σήμερα στη 1μμ, όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα έχει συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό του, David van Weel.

Θέματα της ατζέντας είναι διμερείς σχέσεις, συνεργασίας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

-H Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα είναι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας-Δανίας. Από την πλευρά της Δανίας, επικεφαλής θα είναι ο Δανός ΥΦΥΠΕΞ, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και την Αρκτική, κ. Jonas Bering Liisberg.

Επίσης σε λίγη ώρα η Υφυπουργός θα συναντηθεί με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, τα οποία πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα σε συνέχεια της επίσκεψης του Προέδρου της ΒτΑ Λιβύης Aguila Saleh Issa στην Αθήνα και της αμοιβαίας βούλησης συνέχισης του ειλικρινούς διαλόγου και της συνεργασίας σε σειρά θεμάτων.

Η κα Υφυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στη συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οριστική επίλυση του Λιβυκού, μέσω της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, για την ανάδειξη μιας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

«Σε εξέλιξη είναι τώρα και η ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη με επικεφαλής τον ΥΦΥΠΕΞ, Χάρη Θεοχάρη. Η αποστολή είναι απτό αποτέλεσμα τις επίσκεψης του ΥΠΕΞ στη Βεγγάζη τον περασμένο Ιούλιο και της επίσκεψης του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar στην Αθήνα το περασμένο Σεπτέμβριο. Στην αποστολή συμμετάσχουν περί τις 35 ελληνικές επιχειρήσεις στους κλάδους Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Κατασκευών, Ενέργειας, Ναυτιλίας, Αγροδιατροφής, Συμβουλευτικών υπηρεσιών, Μηχανικής, Υγειονομικής περίθαλψης και Χρηματοοικονομικών. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων σχεδιάζεται να συμμετάσχουν σε σχετικό επιχειρηματικό forum το οποίο οργανώνεται από το Λιβυκό Ταμείο για την ανάπτυξη και ανοικοδόμηση [Libyan Development and Reconstruction Fund (FDRL)]», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

Τουρκία

«Προχθές, είχαμε την Τηλεφωνική συνομιλία Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν», δήλωσε η Ζωχιού, σημειώνοντας ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ημερομηνία για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας «αλλά θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα. Για αυτό θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση».

Πολιτικός Διάλογος (5ος γύρος) και Θετική Ατζέντα (9ος γύρος) 20 και 21 Ιανουαρίου

Επικεφαλής του Πολιτικού Διαλόγου θα είναι Υφυπουργός κα Παπαδοπούλου. Από τουρκική πλευρά ο ΥΦΥΠΕΞ Mehmet Kemal Bozay.

Οι δύο Υφυπουργοί θα συζητήσουν θέματα σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τις τελευταίες εξελίξεις μετά την τελευταία τους συνάντηση, ενόψει, μεταξύ άλλων, της προετοιμασίας του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία. Θετική Ατζέντα επικεφαλής είναι ο ΥΦΥΠΕΞ Χάρης Θεοχάρης. Οι δύο Υφυπουργοί θα συζητήσουν θέματα προώθησης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας στους τομείς, μεταξύ άλλων, της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, καθώς και της έρευνας και τεχνολογίας, ενόψει της προετοιμασίας του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία. Για το επόμενο διάστημα έχει επιβεβαιωθεί η Τριμερής Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, η οποία θα διεξαχθεί στο Κάιρο την ερχόμενη Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

