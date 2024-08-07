Μενίδι: 54χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη στο κεφάλι έξω από στρατόπεδο

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι, μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης 54χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη έξω από το στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είχε προηγηθεί επεισόδιο με άγνωστο άτομο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα κληθεί για κατάθεση γειτόνισσά της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών.

Πηγή: skai.gr

