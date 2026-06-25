Την ενίσχυση των ομάδων πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου με περίπου 80 επιπλέον αστυνομικούς ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος τίμησε αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι επικεφαλής των μέτρων και των δράσεων που εφαρμόζονται στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η ενίσχυση της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών αποσκοπεί στο να γίνει η υπηρεσία πιο αποτελεσματική, να συνεργάζεται περισσότερο με κατοίκους και επαγγελματίες και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας.

Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για την απόδοση των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εδώ και περίπου έναν χρόνο στις γειτονιές του κέντρου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης έχουν μειωθεί κατά 17%, ενώ οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 27%. «Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «εάν η ασφάλεια αδρανεί ή είναι "χαλαρή" για λίγες μέρες, το έγκλημα θα επανέλθει, δριμύτερο».

Δεσμεύτηκε, επίσης πως η μάχη ενάντια στο έγκλημα- στο πλαίσιο της δημοκρατικής τάξης, του Συντάγματος και των νόμων- θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, «γιατί και η θέλησή μας είναι πολύ ισχυρή και η απόφασή μας είναι δεδομένη. Ενώ, ταυτόχρονα ενισχύεται η επιχειρησιακή μας ικανότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε εσάς, τις οικογένειες σας, τις επιχειρήσεις σας, τα παιδιά σας και τον κόσμο της Αθήνας».

Τέλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνεχάρη τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που τιμήθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών για την προσφορά τους. Τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Αττικής, υποστράτηγο Αθανάσιο Κάμπρα, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, Νικόλαο Γιαννόπουλο και τον εκπρόσωπο της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών, αστυνόμο Α' Ιωάννη Κωνσταντακάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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