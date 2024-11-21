Λογαριασμός
Υδροστρόβιλοι σε Ηλεία και Ρόδο σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους - Βίντεο

Στην Ηλεία ο υδροστρόβιλος σημειώθηκε στη στεριά ενώ στη Ρόδο στη θάλασσα

ανεμοστρόβιλος

Εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψαν οι κάμερες σε Ρόδο και Ηλεία με υδροστρόβιλους να σαρώνουν ότι βρίσκουν στο πέρασμά τους.

Οι καιρικές συνθήκες, με την υψηλή υγρασία και τις διαφορές σε θερμοκρασία φαίνεται ότι είναι η αιτία της δημιουργίας  υδροστρόβιλων στη θάλασσα.

Δείτε βίντεο από την Ηλεία: 

Υδροστρόβιλος σημειώθηκε επίσης και στα Κολύμπια της Ρόδου.

Πηγή: skai.gr

