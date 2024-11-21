Υδροστρόβιλοι σε Ηλεία και Ρόδο σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους - Βίντεο

Εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψαν οι κάμερες σε Ρόδο και Ηλεία με υδροστρόβιλους να σαρώνουν ότι βρίσκουν στο πέρασμά τους.

Οι καιρικές συνθήκες, με την υψηλή υγρασία και τις διαφορές σε θερμοκρασία φαίνεται ότι είναι η αιτία της δημιουργίας υδροστρόβιλων στη θάλασσα.

Δείτε βίντεο από την Ηλεία:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υδροστρόβιλος σημειώθηκε επίσης και στα Κολύμπια της Ρόδου.

Πηγή: skai.gr

