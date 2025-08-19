Πυρκαγιές Αχαΐα: Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι για την φωτιά στο Γηροκομείο

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Οι δύο νεαροί βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας πρωτοδικών Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησε ο 25χρονος για να φτάσει στο σημείο, βρέθηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Από την πλευρά τους, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των δύο νεαρών, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών, επιβλήθηκε στους εντολείς μας το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Πρόκειται για μία απόφαση που θεωρούμε άδικη, καθώς δύο νέοι άνθρωποι, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία.

Ως συνήγοροι, θα προσφύγουμε άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη και τα δικαστήρια της Πάτρας θα αποδώσουν τελικά τη δικαίωση που αξίζουν.

Καλούμε την πόλη της Πάτρας να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που αντί να επιλέξουν την αδιαφορία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Οι οικογένειές τους χρειάζονται τώρα τη στήριξη όλων μας. Οι ευθύνες και οι ανεπάρκειες του κράτους δεν μπορεί να φορτωθούν στις πλάτες αθώων νέων ανθρώπων».

