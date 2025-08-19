Ακατάλληλο για πόση το νερό σε Άνω Συχαινά- Βούντενη

Λογαριασμός
Ακατάλληλο προς πόση το νερό σε Άνω Συχαινά και Βούντενη

To νερό σε Βουντένη και Άνω Συχαινά, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, κρίθηκε ακατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ

Η ανακοίνωση

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει, με βάση το Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τους κατοίκους των Άνω Συχαινών και της Βούντενης ότι μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές το νερό στις περιοχές αυτές να περιορίζεται για οικιακή χρήση (μπάνιο, πλύσιμο συσκευών κ.λπ), και όχι για πόση.

Η ΔΕΥΑΠ συνεχίζει αδιάλειπτα τους ελέγχους και σας ενημερώνει άμεσα για κάθε εξέλιξη.

