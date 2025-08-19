Ακατάλληλο για πόση το νερό σε Άνω Συχαινά- Βούντενη

Μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά θα πρέπει να περιορίζεται για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλο για πόση, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΠ.

Η ανακοίνωση

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει, με βάση το Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τους κατοίκους των Άνω Συχαινών και της Βούντενης ότι μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές το νερό στις περιοχές αυτές να περιορίζεται για οικιακή χρήση (μπάνιο, πλύσιμο συσκευών κ.λπ), και όχι για πόση.

Η ΔΕΥΑΠ συνεχίζει αδιάλειπτα τους ελέγχους και σας ενημερώνει άμεσα για κάθε εξέλιξη.

