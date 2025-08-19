Απίστευτες καταστάσεις διαδραματίστηκαν στην περιοχή του Παπάγου, όταν λεωφορείο της γραμμής 409, «καρφώθηκε» σε μπαλκόνι διώροφου κτιρίου.

Το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό, όταν άρχισε να κυλά προς το κτίριο, στο οποίο και προσέκρουσε με σφοδρότητα.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού του λεωφορείου:

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι έχει συμβεί κάτι ανάλογο άλλες δύο φορές στο παρελθόν: «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».

Από την πρόσκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές τόσο στο βαρύ όχημα, όσο και στο κτίριο.

Η τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

