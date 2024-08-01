Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε αγροτοδασική έκταση στις Μουριές Κιλκίς.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στις Μουριές Κιλκίς.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2024
Σε εξέλιξη, με διάσπαρτες εστίες είναι η πυρκαγιά που ξεκίνησε την ίδια μέρα στο Πευκόδασος Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 11 οχήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση 4 πυρκαγιών από πρόθεση στο Ρέθυμνο
- Στα 35 τα κρούσματα πανώλης των μηρυκαστικών – Αναμονή για τα αποτελέσματα από την Κομοτηνή - Τα μέτρα προστασίας
- Συγκλονίζουν οι περιγραφές επιζώντων στην δίκη για το Μάτι: «Αναγκάστηκα να αφήσω το ένα μου νεκρό παιδί στο νερό για να σώσω το άλλο»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.