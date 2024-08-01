Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κιλκίς: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στις Μουριές - Διάσπαρτες εστίες στο Πευκόδασος

Στο  Πευκόδασος επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 11 οχήματα

Κιλκίς

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε αγροτοδασική έκταση στις Μουριές Κιλκίς.

Σε εξέλιξη, με διάσπαρτες εστίες είναι η πυρκαγιά που ξεκίνησε την ίδια μέρα στο Πευκόδασος Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κιλκίς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark