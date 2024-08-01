Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε αγροτοδασική έκταση στις Μουριές Κιλκίς.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στις Μουριές Κιλκίς. August 1, 2024

Σε εξέλιξη, με διάσπαρτες εστίες είναι η πυρκαγιά που ξεκίνησε την ίδια μέρα στο Πευκόδασος Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.