Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάρπαθος: Σύλληψη άνδρα που διέθετε κροτίδες και πυροτεχνήματα στο παντοπωλείο του

Τα παράνομα είδη κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές της Καρπάθου - Θα σχηματισθεί και ο 60χρονοςε θα παραπεμφεί στη Δικαιοσύνη

Σύλληψη

Στη σύλληψη ενός 60χρονου  στην Κάρπαθο, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

 Ο άνδρας εντοπίστηκε να διαθέτει παράνομα πυροτεχνήματα και κροτίδες στο παντοπωλείο - κατάστημα που διατηρεί 

Τα πυροτεχνήματα που κατασχέθηκαν ανέρχονται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε 799 τεμάχια ενώ ο 60χρονος θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, μετά τον σχηματισμό δικογραφίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κάρπαθος σύλληψη Κροτίδες
1 0 Bookmark