Στη σύλληψη ενός 60χρονου στην Κάρπαθο, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε να διαθέτει παράνομα πυροτεχνήματα και κροτίδες στο παντοπωλείο - κατάστημα που διατηρεί

Τα πυροτεχνήματα που κατασχέθηκαν ανέρχονται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε 799 τεμάχια ενώ ο 60χρονος θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, μετά τον σχηματισμό δικογραφίας.

Πηγή: skai.gr

