Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα, Σάββατο τρεις σταθμοί του Μετρό της Θεσσαλονίκης, με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω του συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου, τρεις σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί. Πρόκειται για τους «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου» και «Σιντριβάνι», για τους οποίους θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας τους.

«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 15/3 στις 11.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου» και «Σιντριβάνι.

«Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

