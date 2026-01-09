Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, ένας περαστικός εντόπισε χθες το βράδυ το πτώμα μιας γυναίκας και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά.

Όπως αναφέρουν τα κρητικά μέσα, η εκλιπούσα δεν είχε δηλωθεί αγνοούμενη, ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία για ποινικό παρελθόν.

Την προανάκριση διενεργεί το Α' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της γυναίκας.

