Αχαρνές: Ένοπλη ληστεία σε πλυντήριο αυτοκινήτων - Έβγαλαν όπλο και άρπαξαν χρήματα

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή των Αχαρνών - Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Αστυνομία περιπολικό

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή των Αχαρνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα υπό την απειλή όπλου εισέβαλαν στο πλυντήριο αυτοκινήτων γύρω στις 23:30 το βράδυ και άρπαξαν χρήματα από τον υπάλληλο του καταστήματος. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

