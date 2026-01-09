Αχαρνές: Ένοπλη ληστεία σε πλυντήριο αυτοκινήτων - Έβγαλαν όπλο και άρπαξαν χρήματα

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή των Αχαρνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα υπό την απειλή όπλου εισέβαλαν στο πλυντήριο αυτοκινήτων γύρω στις 23:30 το βράδυ και άρπαξαν χρήματα από τον υπάλληλο του καταστήματος. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
