Προβλήματα στη Ρόδο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις - Ήχησε το 112 τα ξημερώματα

Το 112 με μήνυμά του προς τους κατοίκους του νησιού ζητά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους

UPDATE: 08:00
Ροδος

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί της Ρόδου από το απόγευμα του Σαββάτου. Εξαιτίας τους προκλήθηκαν αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης και στα χωριά της ανατολικής πλευράς του νησιού.

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο δημοσιογράφος από τη Ρόδο Γιώργος Καντής, έβρεχε ασταμάτητα για περίπου 10 ώρες και λόγω και της προηγούμενης πλημμύρας επιβαρύνθηκε η κατάσταση με κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Το 112 με μήνυμά του στις 2 τα ξημερώματα κάλεσε τους κατοίκους του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από το όχημά τους το οποίο είχε ακινητοποιηθεί σε πλημμυρισμένο δρόμο στην Αφάντου.

Και οι δύο έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, συνεργεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Ρόδου, καθώς και εθελοντικές ομάδες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν.

