Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί της Ρόδου από το απόγευμα του Σαββάτου. Εξαιτίας τους προκλήθηκαν αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης και στα χωριά της ανατολικής πλευράς του νησιού.

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο δημοσιογράφος από τη Ρόδο Γιώργος Καντής, έβρεχε ασταμάτητα για περίπου 10 ώρες και λόγω και της προηγούμενης πλημμύρας επιβαρύνθηκε η κατάσταση με κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Το 112 με μήνυμά του στις 2 τα ξημερώματα κάλεσε τους κατοίκους του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Ρόδος



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση) στο νησί της Ρόδου



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/SnyhAE4paf@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 5, 2025

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από το όχημά τους το οποίο είχε ακινητοποιηθεί σε πλημμυρισμένο δρόμο στην Αφάντου.

Δύσκολη νύχτα για τη Ρόδο – Ήχησε το 112 μετά τις 02:00 τα ξημερώματα για προειδοποίηση #Δημοκρατική #Ρόδος #Δωδεκάνησα https://t.co/UmazffJtzO — η δημοκρατική (@dimokratikinews) January 5, 2025

Και οι δύο έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, συνεργεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Ρόδου, καθώς και εθελοντικές ομάδες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν.

Πηγή φωτογραφίας «Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.