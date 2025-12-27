Πρωτοχρονιά στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες – Στις 12:00 κλείνει η εθνική οδός στο ρεύμα προς Αθήνα

Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα τους. Από τις 12 το μεσημέρι κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί και στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αγρότες προχωρούν και σε κλείσιμο του τελωνείου των Ευζώνων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αερογέφυρα στη Νίκαια θα κλείσει το Σάββατο, τη στιγμή που οι αγρότες ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σύσκεψη στο Βασιλικό Μπλόκο.

Η αερογέφυρα δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Από το Σάββατο, ωστόσο, οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Μάλγαρα: Κλείνει το Σάββατο στις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα

Την ίδια ώρα, το Σάββατο, θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ οι αγρότες προγραμματίζουν νέες δράσεις των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, θα παραμείνει ανοιχτό.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Τέλος, οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να προσέλθουν στο μπλόκο την Κυριακή προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές και να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες

Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, μετά την εορταστική περίοδο οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτηρίους και λιμάνια.

Με συμβολικές δράσεις κλιμακώνουν Κυριακή και Δευτέρα οι αγρότες της Νίκαιας τις κινητοποιήσεις τους και από την Τριτη επιστρέφουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες όπως υποστηρίζουν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την Κυβέρνηση όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης απο τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται υπο επεξεργασία, ενω θα υπάρξουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στο μπλόκο και σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους τις επόμενες ημέρες.

Χριστούγεννα στα μπλόκα

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα» - Με ζεστή σούπα, Ξυλούρη και αποφασιστικότητα το μπλόκο της Καρδίτσας

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, η εικόνα είναι σουρεαλιστική και στέλνει το δικό της μήνυμα: Χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα, στολισμένα με σημαίες, στέκουν σιωπηλοί φρουροί δίπλα σε μια μεγάλη, αυτοσχέδια τέντα που έχει μετατραπεί σε «στρατηγείο» και σαλόνι μαζί.



Μέσα στο κρύο του κάμπου, η μυρωδιά από τη ζεστή μοσχαρόσουπα που βράζει στο μεγάλο καζάνι σπάει την παγωνιά. Οι παραγωγοί, φορώντας τα χοντρά μπουφάν τους, μοιράζονται το φαγητό σε πλαστικά κεσεδάκια, τσουγκρίζουν ποτηράκια με τσίπουρο για να ζεσταθούν, ανταλλάσσουν ευχές και συζητούν για την επόμενη μέρα.



Η μουσική παίζει δυνατά, με τον Νίκο Ξυλούρη και λαϊκά τραγούδια να έχουν την τιμητική τους. Οι αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα εδώ, ανάβοντας φωτιές και καλώντας τις οικογένειές τους στην άσφαλτο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

«Περιμένουμε την κυβέρνηση να σοβαρευτεί»

Πίσω από τη γιορτινή ατμόσφαιρα, όμως, υπάρχει η αγωνία για την επόμενη μέρα. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, μιλώντας από το μπλόκο, έδωσε το στίγμα των προθέσεων του αγροτικού κόσμου, καλώντας την κυβέρνηση σε ουσιαστικό διάλογο και όχι σε τακτικισμούς.



«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να στρέψει την κοινωνία ενάντια στους αγρότες, κάτι που δεν έχει καταφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Orange Press Agency ο κ. Τζέλλας.

Ο ίδιος τόνισε πως οι προσπάθειες διάσπασης των μπλόκων έχουν πέσει στο κενό και απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και λύσεις: «Την καλούμε [την κυβέρνηση] να σταθεί στο ύψος της, να είναι ψύχραιμη, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε, έτσι ώστε να πάμε σε ένα τραπέζι διαλόγου για να λυθούν».

Με το βλέμμα στην κλιμάκωση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στον Ε65 βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ. Ωστόσο, οι αγρότες έχουν επιλέξει να κρατήσουν ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των εκδρομέων των εορτών, θέλοντας να δείξουν ότι ο αγώνας τους δεν στρέφεται κατά των πολιτών.

Με το 2026 να βρίσκεται προ των πυλών, οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στις επάλξεις.

