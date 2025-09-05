Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου: 431 σχολεία θα έχουν ανακαινιστεί σύντομα

Τετρακόσια τριάντα ένα σχολεία σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ανακαινιστεί μέχρι την έναρξη αυτής της σχολικής χρονιάς, μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου.

Το παραπάνω επεσήμανε σε σχετική του ανάρτηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέροντας πως επισκέφθηκε ένα από αυτά, το 29ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, μαζί με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου.

«To πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα: Ελαιοχρωματισμοί μετά από πολλά χρόνια παντού. Επισκευή των τουαλετών. Αναβατόριο για τα παιδιά με αναπηρία. Και ανακατασκευή και των γηπέδων εσωτερικά, στα οποία τα παιδιά μπορούν να παίζουν μπάσκετ. Εμείς λέμε και τα παιδιά της γειτονιάς τα απογεύματα, διότι θέλουμε να είναι ανοιχτό το σχολείο», αναφέρει στην ανάρτηση η οποία συνοδεύεται από σχετικές φωτογραφίες

«Με την καινούργια δωρεά 300 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στόχος μας είναι να επισκευαστούν πάνω από 2.500 σχολεία. Είναι κάτι απολύτως αναγκαίο και δείχνει και την ευαισθησία της κυβέρνησης στην πράξη!», συνοψίζει.

