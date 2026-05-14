Συνελήφθη χθες, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 36χρονη η οποία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης (12-5-2026), προκάλεσε πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατησίων

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού εμπρησμού σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατησίων, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι διενεργώντας ενδελεχή προανακριτική έρευνα και κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων ταυτοποίησαν και συνέλαβαν την 36χρονη δράστιδα.

Ειδικότερα, η 36χρονη τα μεσάνυχτα της Τρίτης (12-5-2026), προσέγγισε πεζή το σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατησίων και προκάλεσε πυρκαγιά από την οποία προκλήθηκαν φθορές.

Η 36χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

