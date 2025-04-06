Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων: Εθνικό καθήκον η απόδοση δικαιοσύνης για τα Τέμπη

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι «για το δικηγορικό σώμα η πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας στο δυστύχημα των Τεμπών και η απόδοση δικαιοσύνης αποτελεί εθνικό καθήκον και ζήτημα Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης, πέρα και πάνω από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, ιδιοτέλειες ή επιδιώξεις των εμπλεκομένων μερών.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Ολομέλειας έχεις ως εξής:

«1. Η εθνική τραγωδία των Τεμπών, η οποία έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης και τα θεσμικά τους όργανα.

2. Στο πλαίσιο αυτό, Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας προέβησαν σε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ως εγγυητές του δικαίου, με μόνο σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου αυτές ανήκουν. Για την υποστήριξη του ανακριτικού έργου εγχειρίστηκε στον αρμόδιο Εφέτη Ανακριτή Τεχνική Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η κατάθεση της οποίας δημοσιοποιήθηκε την ίδια μέρα με συνέντευξη και δελτίο τύπου.

3. Το περιεχόμενο της Έκθεσης αυτής, που ενσωματώθηκε στη δικογραφία της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, καλύπτεται από απόλυτη μυστικότητα και ως εκ τούτου δεν επιτρεπόταν η δημοσιοποίησή της. Παρά ταύτα, η Έκθεση, όχι με ευθύνη του δικηγορικού σώματος, έχει δει το φως της δημοσιότητας. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, πρόσφατα δημοσιεύματα που ομιλούν περί δήθεν "θαψίματος" της Τεχνικής Έκθεσης είναι παντελώς αβάσιμα.

4. Για το δικηγορικό σώμα η πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας στο δυστύχημα των Τεμπών και η απόδοση δικαιοσύνης αποτελεί εθνικό καθήκον και ζήτημα Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης, πέρα και πάνω από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, ιδιοτέλειες ή επιδιώξεις των εμπλεκομένων μερών.

Οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του κύρους του δικηγορικού σώματος και στοχοποίησης των εκπροσώπων του είναι απολύτως καταδικαστέα.

5. Η Ολομέλεια και ο Πρόεδρός της δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου, την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και το Κράτος Δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

