Πότε τελειώνει η σχολική χρονιά για δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια - Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές

Πλησιάζουν οι ημερομηνίες-ορόσημα για τη λήξη των μαθημάτων στα γυμνάσια και λύκεια της επικράτειας, καθώς και για την έναρξη ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς θα «χτυπήσει» στις 16 Μαΐου στα λύκεια και στις 28 Μαΐου στα γυμνάσια. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων στις 30 και 31 Μαΐου, αντίστοιχα.

Εξετάσεις σε γυμνάσια και λύκεια

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των λυκείων έχει οριστεί η 16η Μαΐου.

Έτσι, οι ενδοσχολικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου θα διεξαχθούν από τις 19 Μαΐου έως τις 13 Ιουνίου 2025. Η 20ή Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Για τους μαθητές της Γ' λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 19-26 Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025.

Όσον αφορά στα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η 28η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 3-16 Ιουνίου 2025.

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν για περίπου δύο μήνες ακόμα, καθώς το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει στις 13 Ιουνίου 2025.

Έναρξη των Πανελλαδικών στο τέλος Μαΐου

Όπως συνηθίζεται, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν τις δύο τελευταίες ημέρες του Μαΐου, ωστόσο με τη διαφορά ότι φέτος θα προηγηθούν τα ΓΕΛ των ΕΠΑΛ στην έναρξη των εξετάσεων.

Αναλυτικότερα, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων στις 30 Μαΐου, που θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας).

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Τετάρτη 4 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 31 Μαΐου 2025 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 3η Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά ('Αλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 5 έως και τις 16 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Oι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2025.

H διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 16 έως και τις 27 Ιουνίου.

