Άγνωστοι έριξαν βόμβες μολότοφ μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στη Βουλή με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες φυλάκιο των Ευζώνων της προεδρικής φρουράς.
Σημειώνεται ότι τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησαν όταν αμέσως μετά το τέλος της ειρηνικής διαδήλωσης για τα Τέμπη ομάδα αγνώστων, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονται εντός του προαυλίου χώρου της Βουλής. Στη συνέχεια, τα επεισόδια γενικεύτηκαν γύρω από την πλατεία Συντάγματος όπου κουκουλοφόροι συνέχισαν τις επιθέσεις στους αστυνομικούς.
