Πολύωρη ήταν η κατάθεση του συντρόφου της γυναίκας που έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον Πειραιά, ο οποίος κλήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, για να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο 50χρονος άνδρας ανέφερε ότι βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος και κοιμόταν, όταν η 24χρονη σύντροφός του τον ξύπνησε, λέγοντας του ότι δεν ένιωθε καλά. Όταν στη συνέχεια την αναζήτησε, διαπίστωσε την πτώση της και ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να θεωρείται ύποπτο, καθώς δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε επεισόδιο βίας ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την υπόθεση αν και οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στην αυτοχειρία.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18:45 το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Καλλιρρόης, στον Πειραιά, καταλήγοντας στον ακάλυπτο χώρο. Από την πτώση, η 24χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Τζάνειο» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: skai.gr

