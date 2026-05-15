Πριγκίπισσα Άννα: Στην Ελλάδα για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει η αδελφή του Βασιλιά Καρόλου, Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λόρενς την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Η πριγκίπισσα θα βρίσκεται στη χώρα μας έως και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ο σκοπός της επίσκεψής της είναι οι εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Η βρετανίδα γαλαζοαίματη αρχικά θα επισκεφθεί την Αθήνα, όπου, υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Mission to Seafarers», θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών και εκδηλώσεων.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Κρήτη για να συμμετάσχει στις επετειακές τελετές μνήμης για τη Μάχη της Κρήτης του 1941.

Η αρχή θα γίνει με επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο της RAF στο Μάλεμε, προς τιμήν των αεροπόρων των 30 και 33 Μοιρών της Βασιλικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στο νησί.

Η Πριγκίπισσα Άννα θα παραστεί επίσης σε τελετή μνήμης στο Κοινοπολιτειακό Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Σούδας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με αεροπορική επίδειξη από την 30ή Μοίρα των RAF και Red Arrows, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Στα Χανιά, η Πριγκίπισσα θα δώσει το «παρών» σε δεξίωση στο «Grand Arsenal», όπου θα συναντήσει συγγενείς βετεράνων που συμμετείχαν στη Μάχη της Κρήτης, καθώς και Βρετανούς απόστρατους που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη επίσκεψη στο Φρούριο Φιρκά στο ενετικό λιμάνι των Χανίων και σύντομη ξενάγηση στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσει ειδική λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Χανίων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, θα επιθεωρήσει στρατιωτικό άγημα και μπάντα, ενώ θα περπατήσει έως το παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου θα παρακολουθήσει παραδοσιακή παρέλαση σημαιών και αεροπορική επίδειξη των Red Arrows.

Πηγή: skai.gr

