Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου

Μην ξεχάσετε να δώσετε τις ευχές σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα

Εορτολόγιο

Σήμερα Παρασκευή, 10 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα παρακάτω:

  • Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *
  • Αναξιμένης, Μένης
  • Δημοσθένης, Δήμος
  • Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς
  • Επαμεινώνδας, Νώντας
  • Ετεοκλής
  • Ζήνων *
  • Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα
  • Ηφαιστίων
  • Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω *
  • Θεόφραστος
  • Θησέας, Θησεύς
  • Ισοκράτης
  • Μιλτιάδης, Μίλτος
  • Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *
  • Όμηρος
  • Παρμενίων
  • Πελοπίδας
  • Περικλής
  • Πίνδαρος
  • Πολύβιος
  • Προμηθεύς
  • Σοφοκλής, Σοφόκλεια
  • Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία *
  • Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *
  • Φιλοποίμην, Φίλης
  • Φωκίων, Φώκος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες στο εορτολόγιο που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Πηγή: skai.gr

