Ο γ.γ. Άμυνας Αντώνης Οικονόμου αναγορεύτηκε επίτιμος Αρχιπλοίαρχος – Η άγνωστη διαπραγμάτευση για τα υποβρύχια 214

Σε μια λιτή αλλά συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πεντάγωνο, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Άμυνας Αντώνης Οικονόμου τιμήθηκε με τον βαθμό του επίτιμου Αρχιπλοιάρχου. Παρόντες στην τελετή ήταν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, στενός συνεργάτης του κ. Οικονόμου, καθώς και οι αρχηγοί του ΓΕΕΘΑ και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Οικονόμου αναφέρθηκε στην πορεία του στο υπουργείο Άμυνας, η οποία ξεκινά από το 2012, όταν ανέλαβε καθήκοντα ειδικού γραμματέα, και ύστερα τη θέση του γενικού γραμματέα.

Ο κ. Οικονόμου με σπουδές στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης αλλά και στη Χαϊδελβέργη, δήλωσε: «Με μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη συγκίνηση αποδέχθηκα τον τίτλο του επίτιμου Αρχιπλοιάρχου. Η πρωτοβουλία προήλθε από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού την περίοδο 2013-14 επί Αρχηγίας του Ευάγγελος Αποστολάκη σε αναγνώριση της συμβολής μου για την απόκτηση των 4 υποβρυχίων τύπου 214».

«Δυστυχώς ήμουν τελείως μόνος γιατί όλοι φοβόντουσαν τη φυλακή, όπως μου έλεγαν - υπήρχαν και σχετικά δημοσιεύματα εκείνη την εποχή» σημείωσε και πρόσθεσε: «Το βασικό είναι ότι κατάφερα να ρίξω την τιμή για τα 4 υποβρύχια 214 για τα οποία το 2020 στην κρίση περηφανευόμασταν καθώς και τις 4 πυραυλακάτους μόνος μου τελείως».

«Τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2012 που πήγαμε στο υπουργείο ήρθε αμέσως η εταιρεία του SAFA και μας ζήτησαν 150 εκατομμύρια για να τελειώσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα 4 υποβρύχια. Θυμίζω ότι το υπόλοιπο συμβατικό επίσημο χρέος στους Γερμανούς και σταΝαυπηγεία Σκαραμαγκά ήταν μόνο 75 εκατομμύρια. Η άλλη πλευρά ισχυριζόταν συνέχεια ότι τα χρήματα ήταν παραπάνω και για να τελειώσουν ζητούσαν τα διπλάσια. Κάποια στιγμή έφτασαν και στα 300 εκατομμύρια με το πρόσχημα ότι έπρεπε να γίνουν πολλές νέες εργασίες. Ευτυχώς, το Πολεμικό Ναυτικό τα αντέκρουσε υπεύθυνα», τόνισε ακόμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.