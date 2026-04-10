Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα σήμερα και αύριο

Από τις 13:00 και μετά θα είναι ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου στην Αττική, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Πάσχα 2026.

Τα καταστήματα θα κλείσουν στις 19:00 το απόγευμα, ενώ τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα κατεβάσουν ρολά στις 20:00 (ορισμένες αλυσίδες θα λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο πρόγραμμα).

Αυριο, Μεγάλο Σάββατο, θα είναι ανοιχτά απο τις 09:30 το πρωί έως τις 15:00 μετά το μεσημέρι.

Κλειστά θα παραμείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

