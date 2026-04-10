Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα σήμερα και αύριο

Τι ώρα θα κατεβάσουν ρολά σούπερ μάρκετ και καταστήματα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μαγάλο Σάββατο, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Πάσχα 2026

Από τις 13:00 και μετά θα είναι ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου στην Αττική, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Πάσχα 2026.

Τα καταστήματα θα κλείσουν στις 19:00 το απόγευμα, ενώ τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα κατεβάσουν ρολά στις 20:00 (ορισμένες αλυσίδες θα λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο πρόγραμμα).

Αυριο, Μεγάλο Σάββατο, θα είναι ανοιχτά απο τις 09:30 το πρωί έως τις 15:00 μετά το μεσημέρι. 

Κλειστά θα παραμείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

TAGS: καταστήματα σούπερ μάρκετ εορταστικό ωράριο Πάσχα
