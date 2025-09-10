Λίγο πριν τις 11 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για φακελάκι.
Ο γιατρός πέρασε πρώτα από τον εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να του ασκήσει ποινική δίωξη, ενώ στη συνοδεία του ήταν και όχημα του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Μάλιστα, ο κατηγορούμενος κατά την είσοδό του δέχθηκε λεκτική επίθεση από άτομο, το οποίο τον προπηλάκισε λέγοντάς του «θα δεις τώρα τι θα πάθεις».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά έως και 5.000 ευρώ, προκειμένου να παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα και επίβλεψη σε ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί από τον ίδιο.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έγινε απευθείας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Από το νοσοκομείο δεν είχε καταγραφεί κάποια προηγούμενη επίσημη καταγγελία σε βάρος του συγκεκριμένου γιατρού.
