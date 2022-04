Για τέσσερις ολόκληρες ημέρες, από τις 27 έως και τις 30 Απριλίου, το Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων θα γεμίσει χρώματα και παιχνίδια για το μοναδικό συνέδριο για το παιχνίδι και τη σημασία του στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών με σύνθημα "Το Μέλλον είναι καλύτερο με το Παιχνίδι"!



Το δεύτερο διεθνές 'Play on Early Education' φέρνει στην Αθήνα όλες τις νέες απόψεις και τάσεις στην εκπαίδευση, οι οποίες "δικαιώνουν" τα παιδιά, που θέλουν να παίζουν και να ανακαλύπτουν τον κόσμο!



Διεθνούς φήμης επιστήμονες παιδαγωγοί και σύνεδροι, από όλο τον κόσμο, καθώς και ειδικά βιωματικά εργαστήρια θα διερευνήσουν το ρόλο και τη μορφή του παιχνιδιού στην ψηφιακή εποχή και στο σχολείο του μέλλοντος.



Όσοι βρέθηκαν στο πρώτο συνέδριο, του 2019, θυμούνται ακόμη τις μοναδικές στιγμές, που έζησαν, στις ομιλίες και τις απολαυστικές συζητήσεις του 'Teacher Tom', από τις ΗΠΑ, με την Suzanne Axelsson, την δημοφιλή Σουηδή παιδαγωγό, και τον Meynell Walter, που γέμισε τον συνεδριακό χώρο με τα φουσκωτά του παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.



Φέτος, όλοι οι παραπάνω θα ξαναβρεθούν μαζί με τους Έλληνες ομιλητές και παρουσιαστές, μεταξύ των οποίων και ο 'Δάσκαλος του Φουρφουρά', Άγγελος Πατσιάς, που έφτιαξε ένα διαφορετικό σχολείο στο χωριό του Ρεθύμνου και συνεχίζει την δράση του στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, για πρώτη φορά, θα γίνει ομιλία για το πώς το παιχνίδι εξαλείφει τα έμφυλα στερεότυπα, διά στόματος των συνιδρυτριών της οργάνωσης 'Women on Top', Στέλλας Κάσδαγλη και Πηνελόπης Θεοδωρικάκου.



Έχουν μείνει λίγες ακόμη θέσεις για τον συνεδριακό χώρο (https://www.playonathens.com/buy-tickets-for-2022/early-bird-tickets-for-2022-athens.html), ενώ διατίθενται εισιτήρια για online παρακολούθηση σε χαμηλότερη τιμή (https://www.playonathens.com/buy-tickets-for-2022/early-bird-tickets-for-2022-athens-2.html).



Το "Play on Early Education" απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση με βάση το παιχνίδι, σε γονείς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και γενικά σε όσους ασκούν δραστηριότητες για παιδιά.



Βρείτε εδώ όλες τις πληροφορίες για το event καθώς και το πλήρες πρόγραμμα: http://PlayOnAthens.com

Την ευθύνη και διοργάνωση του συνεδρίου έχει το ελληνικό ιδιωτικό σχολείο "Dorothy Snot Preschool & Kindergarten".

