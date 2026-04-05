Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Νίκος Πλακιάς αντικρούουν τις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα κάνοντας λόγο για άσκηση βίας από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι.

Ειδικότερα, σε βίντεο που ανάρτησε η κα. Κωνσταντοπούλου στο tiktok και η Πλεύση Ελευθερίας στο Χ αναφέρουν: «Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να προσεγγίσει την Ζωή που είναι συνήγορός του και τον απωθούν. Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη. Τα υπόλοιπα στην κρίση σας».

@zoekonstant Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να με προσεγγίσει και τον απωθούν. Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη. Τα υπόλοιπα στην κρίση σας ♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant

Ο Νίκος Πλακιάς απαντώντας στη σχετική ανάρτηση στο Χ αμφισβήτησε τον ισχυρισμό περί άσκησης βίας εναντίον του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας ότι ο ίδιος όπως και δεκάδες συγγενείς βρίσκονταν στο σημείο και δεν συμφωνεί με την περιγραφή της κας. Κωντσαντοπούλου.

Μάλιστα, ο ίδιος, σχολιάζοντας το βίντεο ανέφερε ότι φαίνονται αστυνομικοί με σηκωμένα τα χέρια και δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρουτσι ούτε του Ρουτσι εναντίον των αστυνομικών.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα; Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρουτσι ούτε του Ρουτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία !!! Οπως και ο Ρουτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Απο την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη την στιγμή πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία».

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη για το θέμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση της Πλεύσης Ελευθερίας και παραπέμποντας στο σχόλιο του Νίκου Πλακιά.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε αυτό το βίντεο από μακριά και λέει ψευδώς ότι οι αστυνομικοί άσκησαν βία κατά του κ. Πάνου Ρούτσι. Πατάω να δω το βίντεο και βλέπω τον αστυνομικό να σηκώνει τα χέρια του ψηλά ακριβώς για να μην μπορεί να κατηγορηθεί ότι έσπρωξε τον κ. Ρούτσι (έχουν εκπαιδευθεί πλέον και αποφεύγουν όλες τις κακοτοπιές της). Και αυτό που σκέφθηκα εγώ βλέποντας το βίντεο, το γράφει από κάτω ο Νίκος Πλακιάς».



Πηγή: skai.gr

