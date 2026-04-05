Πάνω από 2.900 οι παραβάσεις του ΚΟΚ στην Κεντρική Μακεδονία τον Μάρτιο

Περισσότερες από 2.900 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαίωσαν οι υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με τον απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, περιοχές εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Οι περισσότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν για υπερβολική ταχύτητα (1.872) και ακολουθούν η μη χρήση ζώνη ασφαλείας (351), οι παραβάσεις για ΚΤΕΟ (126) και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (112).

Επίσης βεβαιώθηκαν:

103 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,

100 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

77 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος,

55 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

47 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

36 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

31 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,

9παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας και

2 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Μείωση τροχαίων

Στις ίδιες περιοχές σημειώθηκαν 12 τροχαία ατυχήματα τον Μάρτιο του 2026, έναντι 17 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κανένα τροχαίο δεν ήταν θανατηφόρο, ενώ τον Μάρτιο του 2025 έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους.

Τρεις ήταν οι σοβαρά τραυματίες (κανένας το 2025) και οι 10 ελαφρά τραυματίες, έναντι 24 το 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.