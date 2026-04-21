Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύλληψη άντρα από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά από αμέλεια στο Νεοχώρι Αφετών, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με διοικητικό πρόστιμο 2.925 ευρώ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών και ξέφυγε από τον έλεγχο, θέτοντας σε κίνδυνο παρακείμενες εκτάσεις.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 55 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα, δύο αεροσκάφη και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταφέρνοντας να οριοθετήσουν τη φωτιά.

Στη σύλληψη ενός άντρα, προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από εισαγγελική εντολή, για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες, στην περιοχή Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αφετών, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου. Παράλληλα, στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:58, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο του υπαίτιου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος για παρακείμενες εκτάσεις και να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στη μάχη κατά της πυρκαγιάς χθες ρίχτηκαν 55 πυροσβέστες, που με τη συνδρομή μηχανημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τριών πεζοπόρων τμημάτων καθώς και δύο αεροσκαφών κατάφεραν να την οριοθετήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

