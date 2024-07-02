Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σγουράκης, παραγωγός οπτικοακουστικών έργων, σκηνοθέτης και πρόεδρος του «Αρχείου Κρήτης». Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1946. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, δημοσιογραφία και σκηνοθεσία κινηματογράφου.

Ασχολήθηκε αρχικά με τη δημοσιογραφία και με ραδιοφωνικές εκπομπές με ειδίκευση τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων και από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ως δημιουργός παραγωγός και σκηνοθέτης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, κυρίως πνευματικού και πολιτιστικού περιεχομένου, με στόχο τη δημιουργία του «εθνικού αρχείου», όπως έχει αποκληθεί η σειρά των αυτοβιογραφιών, το «Μονόγραμμα». Η σειρά αυτή - 400 ταινίες μέχρι σήμερα-, είναι από τις μακροβιότερες στην ελληνική τηλεόραση και συμπληρώνει 40 ολόκληρα χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ΕΡΤ, με την καταγραφή και παρουσίαση των σημαντικότερων προσώπων της πνευματικής, καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας.

Ιδιαίτερη θέση στο συνολικό έργο του κατέχουν αυτοτελείς ταινίες- μονογραφίες, που έχει δημιουργήσει από κοινού με τη σύζυγό του Ηρώ Σγουράκη, για καθοριστικά πρόσωπα του πνεύματος, όπως οι: Νίκος Καζαντζάκης, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Ρίτσος, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης και οι βιογραφίες Ελευθέριος Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής.

Συνολικά 900 περίπου ταινίες περιλαμβάνει το γνωστό ως «Αρχείο Γ. & Η. Σγουράκη» με ιστορικές σειρές, σήριαλ, τηλεταινίες, μουσικές εκπομπές, σόου κ.ά.

Συγγραφικό έργο: «Σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», «Κρητικό

Ημερολόγιο» και από κοινού με την Ηρώ «Μίκης Θεοδωράκης - αυτοβιογραφία» και «Γιάννης Ρίτσος - αυτοβιογραφία».

Ο γιος Στέλιος Σγουράκης αποχαιρέτησε τον πατέρα του με ανάρτηση στο Facebook ως εξής: «Άδεια η καρέκλα σου από χρόνια μα πάντα ήλπιζα να ξανάρθεις. . . Πήγαινε τώρα να βρεις τη μάνα, την αγαπημένη σου Ηρώ, και τους φίλους σου, τον Βαγγέλη, τον Βασίλη κι όλη την παρέα, που σίγουρα σε περιμένουν. Πήγαινε γιατί εδώ ο κόσμος έχει γεμίσει τσογλάνια πατέρα, όπως κάποτε σου έλεγε κι ο Τσαρούχης. Κοιτάνε να καταστρέψουν και να εξαφανίσουν το έργο σου γιατί εσένα σε έτρεμαν και δεν τολμούσαν να σε αντιμετωπίσουν στα ίσα, μα τώρα σε παραμέρισαν όταν σ' αισθάνθηκαν λαβωμένο από την αρρώστια, κι αυτό σε πλήγωσε βαθιά. Αυτό περίμεναν χρόνια. Βαριά η κληρονομιά που αφήνεις σε μας αλλά συνάμα και το χρέος να συνεχίσουμε τον αγώνα της καταγραφής και διάσωσης του πολιτισμού αυτού του τόπου, όπως κάνατε με την Ηρώ για σχεδόν πενήντα χρόνια ... μιαν ολόκληρη ζωή. Καλό κατευόδιο πατέρα".

Συλλυπητήρια από την Μενδώνη

«Η απώλεια του Γιώργου Σγουράκη, που μας γεμίζει θλίψη, έρχεται να κλείσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο όχι μόνο της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και του πολιτισμού μας» σημειώνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε για τον θάνατο του δημιουργού τού "Μονογράμματος" και απευθύνει ειλικρινέστατα συλλυπητήρια στους γιους του, τον Στέλιο και τον Νίκο, στους πολλούς φίλους και συνεργάτες του .

«Μαζί με την αξέχαστη και αγαπημένη του Ηρώ Σγουράκη, ο Γιώργος συνέλαβε και υλοποίησε μία από τις εμβληματικότερες παραγωγές όλων των εποχών, το θρυλικό πια "Μονόγραμμα". Με αψεγάδιαστο επαγγελματισμό, τεράστιο μεράκι και βαθιά γνώση και έγνοια για τη διάσωση και προβολή του πολιτιστικού μας αποθέματος, ο Γιώργος και η Ηρώ μας κληροδοτούν ένα μοναδικό σώμα 400 ταινιών-ντοκουμέντων, οι οποίες καταγράφουν όλες, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, τις μεγάλες προσωπικότητες του πολιτισμού μας και ανακεφαλαιώνουν, με τρόπο εύληπτο αλλά βαθύτατο, το έργο και την πορεία τους» αναφέρει η κυρία Μενδώνη και προσθέτει:

«Ο Γιώργος και η Ηρώ Σγουράκη δημιούργησαν, με πείσμα απέναντι σε κάθε αντιξοότητα, μια μοναδική κιβωτό, συνδυάζοντας, όσο ελάχιστοι άλλοι στο είδος τους, την υψηλή ποιότητα με τη μαζικότητα που είναι σύμφυτη με το μέσο το οποίο τίμησαν. Επανακαθόρισαν τι σημαίνει πολιτιστική τηλεόραση, χωρίς εκπτώσεις, αλλά με μεγάλο σεβασμό για το κοινό. Το έργο ζωής του Γιώργου Σγουράκη, το "Μονόγραμμα", θα αποτελεί εσαεί σημείο αναφοράς, κατέχοντας περίοπτη θέση στην πνευματική κληρονομιά ενός εξαιρετικά πολυσχιδούς ανθρώπου, που μας κατελείπει ένα σπάνιο αρχείο τηλεοπτικών παραγωγών του. Επιτακτικό χρέος η πολύπλευρη ανάδειξή του».

Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών: Ανεκπλήρωτο κενό στον χώρο

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών «αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη και παραγωγό, Γιώργο Σγουράκη» και όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της «ο θάνατός του μας γεμίζει συγκίνηση και υπογραμμίζει ένα ανεκπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού Πολιτισμού».

«Ο Γιώργος Σγουράκης», προστίθεται, «υπήρξε πρωτοπόρος της ανανέωσης του ντοκιμαντέρ, με κορυφαία την πολυβραβευμένη εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης "Μονόγραμμα" μια από τις σημαντικότερες σειρές ντοκιμαντέρ, που κάλυψε επί δεκαετίες όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού πολιτιστικού τοπίου, με τη συνεργασία δεκάδων νέων Ελλήνων σκηνοθετών υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση τόσο του ίδιου του Γιώργου Σγουράκη όσο και της γυναίκας του Ηρώς Σγουράκη».

