Στη δημιουργία δύο δομών προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη συμφώνησαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο περιφερειάρχης του νησιού, Σταύρος Αρναουτάκης, στη συνάντηση που είχαν το πρωί της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν είναι δυνατό να έχουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να μην τεθεί το μεταναστευτικό. Αυτό που συμφωνήσαμε είναι ότι πρέπει να γίνουν οι δύο δομές που είχαμε πει εξαρχής, δεν συζητήσαμε για μόνιμη δομή», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης.

Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στο νησί, λέγοντας πως: «Οι άνθρωποι που έρχονται πρέπει να μεταφέρονται άμεσα, δεν μπορούν να παραμένουν για τόσο διάστημα. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ξεπεράσαμε τους 1.000. Εμείς εμμένουμε στην αρχική πρόταση και ο κ. πρωθυπουργός έχει την ίδια άποψη, να γίνουν δύο δομές».

«Εκτός από τον κ. πρωθυπουργό, τα μετέφερα και στον κ. Χρυσοχοΐδη και τον κ. Πλεύρη, γιατί δεν είναι θέματα που μένουν απαρατήρητα. Υπάρχει πρόβλημα και με τους ανθρώπους που έχουν τη φύλαξη, τους Λιμενικούς, και με την Αστυνομία. Δεν γίνεται να έχουμε 1.000 άτομα και να έχουμε για τη φύλαξή τους 5-10 ενστόλους», τόνισε ο κ. Αρναουτάκης.

Όπως είπε, σήμερα περίπου 600 άτομα φεύγουν για την ηπειρωτική χώρα, σε μία προσπάθεια αποσυμφόρησης της δομής στα Χανιά, ενώ οι υπόλοιποι θα αναχωρήσουν τις επόμενες ημέρες τμηματικά.

Το ζήτημα είναι να ανακοπούν οι ροές από τη Λιβύη, επισήμανε, ενώ εξέφρασε την ελπίδα του πως «θα υπάρξει βελτίωση».

Πηγή: skai.gr

