Να ληστέψει μία 90χρονη επιχείρησε ένας 50χρονος άνδρας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, αλλά συνελήφθη επ' αυτοφώρω και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.
Ο δράστης εισήλθε χθες το πρωί στο σπίτι της ηλικιωμένης και με χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από την κατοχή της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
Συνελήφθη όμως άμεσα από αστυνομικούς και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Η 90χρονη υπέστη ελαφρύ τραυματισμό. Δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.
- Τραυματισμός ναυτικού κατά τη διαδικασία απεμπλοκής κάβου από προπέλα
- «Δεν μπορώ να τον φέρω σε αυτό το σχολείο»: Συγκλονίζει στον ΣΚΑΪ η μητέρα του 11χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού
- Διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα: Την Κυριακή η απολογία των συλληφθέντων – Τα κενά και οι αντιφάσεις των δυο 22χρόνων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.