Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πειραιάς: Δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια στην υπόθεση της 24χρονης που έπεσε από το μπαλκόνι

 Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα ενδεχόμενα της αυτοχειρίας ή του δυστυχήματος

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αστυνομία

Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με τον θάνατο της 24χρονης που έπεσε από 7ο όροφο πολυκατοικίας, στον Πειραιά. 

Ο σύντροφος της κοπέλας κλήθηκε την Παρασκευή από τις Αρχές να καταθέσει για το περιστατικό. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλης στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα, σύμφωνα με την Καθημερινή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο 50χρονος άνδρας υποστήριξε πως βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος και κοιμόταν, όταν η 24χρονη σύντροφός του τον ξύπνησε, λέγοντας του ότι δεν ένιωθε καλά. Όταν στη συνέχεια την αναζήτησε, διαπίστωσε την πτώση της και ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Ούτε από τις μαρτυρίες περιοίκων προέκυψε κάτι που θα παρέπεμπε σε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.

Συνεπώς, οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα ενδεχόμενα της αυτοχειρίας ή του δυστυχήματος.  

 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πειραιάς 24χρονη Πτώση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark