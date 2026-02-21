Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

Επίθεση από λύκο δέχθηκε ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα Βασιλικά Κτήματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Αχαρνών, από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Με αφορμή το συμβάν και ενόψει του τριημέρου ο Δήμος Αχαρνών επισημαίνει προς τους επισκέπτες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα. Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί. Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει. Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.

Πηγή: skai.gr

