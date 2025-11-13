Σήμερα οι γονείς του, οι δύο αδελφούλες του, συγγενείς και ολόκληρο το χωριό των Σπάτων Αχαΐας, αλλά και η Δυτ. Αχαΐα, θα αποχαιρετήσει το μικρό Ανδρέα που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μεγάλο ύψος στην Πάτρα.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί μέσα σε βουβό πόνο, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ο περίπου 4 ετών Ανδρέας έφυγε από τη ζωή.

Χθες, ο 25χρονος θείος του αφέθηκε ελεύθερος μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο. Ο 25χρονος είχε συλληφθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος, βάδιζε μαζί του. Κάποια στιγμή κινούμενοι και οι δύο στην άκρη του δρόμου έπεσαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (11 Νοεμβρίου 2025) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτα.

Πηγή: skai.gr

