Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Νοεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Δαμασκηνός, Δαμασκηνή

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:03 - Δύση ήλιου: 17:15 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 11 λεπτά

Σελήνη 23.3 ημερών



