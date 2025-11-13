Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Νοεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:03 και δύση ήλιου στις 17:15 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 11 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Δαμασκηνός, Δαμασκηνή
  • Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:03 - Δύση ήλιου: 17:15 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 11 λεπτά

Σελήνη 23.3 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark