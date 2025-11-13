Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Νοεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Δαμασκηνός, Δαμασκηνή
- Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:03 - Δύση ήλιου: 17:15 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 11 λεπτά
Σελήνη 23.3 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.