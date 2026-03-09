Λογαριασμός
Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστασιακή μονάδα στην Περιβόλα

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία φορτηγού  - Από το περιστατικό δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί - Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι, ύστερα από έκρηξη σε επαγγελματική μονάδα στην Περιβόλα Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία φορτηγού μέσα σε μονάδα, τη στιγμή που ξεφόρτωνε ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από το περιστατικό δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

