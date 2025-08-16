Προθεσμία για Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στην Αχαΐα

Για τη Δευτέρα, 18 του μήνα ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη στις 13 Αυγούστου στην περιοχή του Γηροκομείου της Αχαΐας για υπόθεση εμπρησμού. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών και μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε, παραπέμφθηκε σήμερα στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος φέρεται να έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Κάποιοι φέρεται να τον είδαν να βάζει φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομείο, πιθανότατα στο Κωνσταντοπούλειο, το οποίο και εκκενώθηκε.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία ανέλαβε την προανάκριση για την υπόθεση.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

