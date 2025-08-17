Στα δικαστήρια της Πάτρας οι κατηγορούμενοι για εμπρησμό

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για εμπρησμό στην περιοχή της Πάτρας, ένας εκ των οποίων έχει ομολογήσει, λίγο πριν υπάρξει φωτιά στα σημεία από τα οποία πέρασαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη την Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα καθώς εντοπίστηκε να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

Οι κινήσεις του συλληφθέντα καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και από φωτογράφο που βρέθηκε στο σημείο.

Μάλιστα, ο 25χρονος φαίνεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, όταν τον προσέγγισαν για να τον συλλάβουν, ενώ κατά τη μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών υπήρξε και συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου που ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερος.

Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία του εμπρησμού και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Δευτέρα, 8 του μήνα.

Πηγή: skai.gr

