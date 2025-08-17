Λογαριασμός
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχθηκε στην Ίμβρο τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή (φωτό)

Το πρωί ο κ. Καραμανλής και η συνοδεία του εκκλησιάστηκαν κατά τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, στην πρωτεύουσα της νήσου

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε το Σάββατο, 16 Αυγούστου, στην Ίμβρο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη, καθώς και τη σύζυγό του Νατάσσα Παζαΐτη.

Συνάντηση με τον Πατριάρχη είχε επίσης και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών και Τουρισμού της Μάλτας, Ίαν Μποργκ.

Το πρωί ο κ. Καραμανλής και η συνοδεία του εκκλησιάστηκαν κατά τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, στην πρωτεύουσα της νήσου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος, μαζί με τον ποιμενάρχη μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλο, και στο τέλος καλωσόρισε τους επισκέπτες.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τον παρακείμενο μητροπολιτικό οίκο και ακολούθως το χωριό του Πατριάρχη, τους Αγίους Θεόδωρους. Εκεί ο κ.κ. Βαρθολομαίος τούς ξενάγησε στο πετρόκτιστο χωριό του, και ειδικότερα στο μικρό Μουσείο "Πατριάρχης Βαρθολομαίος", που είναι αφιερωμένο στη ζωή και την πατριαρχική διακονία του, στην παρακείμενη πατρική οικία του και στο κοντινό καφενείο του αειμνήστου πατέρα του.

Επίσης, προσκύνησαν στο ναό του Αγίου Γεωργίου και επισκέφθηκαν το κοινοτικό κοιμητήριο και το δημοτικό σχολείο, το οποίο πρόκειται να αναστηλωθεί εκ βάθρων.

Photo credit: Νίκος Παπαχρήστου, Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Κώστας Καραμανλής Ίμβρος
