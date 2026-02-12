Πάτρα και Λάρισα: Τσικνοπέμπτη με κέφι, ψησταριές και καρναβαλικό παλμό

Σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης κινείται από νωρίς το πρωί η Πάτρα, με το κέντρο της πόλης να θυμίζει μια μεγάλη υπαίθρια γιορτή.

Το αδιαχώρητο επικρατεί στη Ρήγα Φεραίου και την Αγίου Νικολάου, με τις ψησταριές να έχουν την τιμητική τους εντός και εκτός κέντρου.

Παραδοσιακό γλέντι στήθηκε στο προαύλιο του Δημαρχείου και στη συνέχεια ξεκίνησε η καρναβαλική πομπή προς το κέντρο της πόλης, ενώ η ορχήστρα Bandarte μαζί με τους Στρατηγούς του Πατρινού Καρναβαλιού διοργάνωσαν το καθιερωμένο «μπάτσελορ της νύφης».

Παρά τον άστατο καιρό, η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή, με μουσική, χορό, κέφι και καρναβαλικά δρώμενα να δίνουν τον τόνο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η Πάτρα ξέρει να γιορτάζει.

Γλεντοκόπημα, φαγοπότι και διασκέδαση και για τους Λαρισαίους που παίρνουν μια ευχάριστη ανάσα από την ρουτίνα τους σήμερα Τσικνοπέμπτη.

Παρέες γλεντούν, χορεύουν και τσικνίζουν στα κεντρικά καφέ της πόλης που έστησαν ψησταριές και προσφέρουν σουβλάκια και λουκάνικα συνοδεία κρασιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.