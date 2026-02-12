Ανακοίνωση εξέδωσε η ΜΕΒΓΑΛ με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρεται, η ΜΕΒΓΑΛ «επιθυμεί να διευκρινίσει πως ο εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στα κάτω άκρα, η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται πλήρης αποκατάσταση.
Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και τους οικείους του και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ίδιο, λαμβάνει την προβλεπόμενη ιατρική φροντίδα για την ανάρρωσή του».
Η ΜΕΒΓΑΛ στην ίδια ανακοίνωση «ευχαριστεί θερμά το ΕΚΑΒ για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκριση, που διασφάλισε την έγκαιρη μεταφορά και φροντίδα του εργαζομένου».
