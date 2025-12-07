Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όταν σκάφος του Λιμενικού βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε πάνω στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια, ακινητοποιούμενο στα βράχια.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 π.μ. και ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού και τεχνικοί, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ζημιές και να οργανώσουν την απομάκρυνση του σκάφους. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Δείτε το video που κατέγραψε το otisimvenisthiskiatho.blogspot.com:

