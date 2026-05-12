Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξεκίνησε από το κλιμακοστάσιο του σούπερ μάρκετ. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.