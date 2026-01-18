Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στον 44χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο δικηγόρος του δράστη δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα «σοκαρισμένος» και «μετανιωμένος» για την πράξη του.



Πηγή: skai.gr

