Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία.
Στον 44χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο δικηγόρος του δράστη δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα «σοκαρισμένος» και «μετανιωμένος» για την πράξη του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.