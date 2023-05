Πάρκο Ελληνικού: «Το 80% που ήταν άσφαλτος μετατρέπεται σε πράσινο-Πάρκο για 1000 χρόνια»

Το παροπλισμένο αεροδρόμιο της πόλης, θα μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και διάσπαρτο με γειτονιές του 21ου αιώνα

«Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, το βλέπουμε ως ένα πάρκο για 1.000 χρόνια. Όταν το 80% του χώρου αποτελούνταν από άσφαλτο, σύντομα θα είναι 80% χώρος πρασίνου», αναφέρει ο επικεφαλής σχεδιαστής του αρχιτεκτονικού γραφείου Sasaki, Michael Grove, με την ευκαιρία της διάκρισης του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου που έχει αναλάβει την μελέτη και σχεδιασμό του Πάρκου του Ελληνικού, στα ετήσια βραβεία World Changing Ideas (κατηγορία design) του αμερικανικού περιοδικού Fast Company.

Όπως επισημαίνεται στην αναφορά του Fast Company, ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου περιοδικού με αναγνωσιμότητα που ξεπερνά τα 3 εκατ, μια από τις πιο αξιοσημείωτες αστικές αναπλάσεις-μεταμορφώσεις του κόσμου βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στην Αθήνα. Το παροπλισμένο αεροδρόμιο της πόλης, θα μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, σχεδιασμένο από την εταιρεία αρχιτεκτονικής τοπίου Sasaki και διάσπαρτο με γειτονιές του 21ου αιώνα, αναφέρει επίσης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τον νικητή του βραβείου World Changing Ideas 2023 της Fast Company στην κατηγορία Urban Design.

Στην αναφορά επισημαίνεται επίσης, ότι σύντομα το Ελληνικό θα γίνει το μεγαλύτερο παράκτιο δημόσιο πάρκο στην Ευρώπη, με περισσότερα από 30 μίλια περιπατητικών μονοπατιών και 10 μιλίων ποδηλατικών διαδρομών, με 4 μεγάλες παιδικές χαρές, ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας 18.000 ατόμων και μια τεράστια παραλία που όλα θα είναι προσβάσιμα. Το πάρκο θα απορροφήσει περισσότερες εκπομπές άνθρακα από ό,τι δημιουργεί και θα διαθέτει ένα φυσικό τοπίο προσαρμοσμένο στις καιρικές συνθήκες της Αθήνας. Οι 45 νικητές των βραβείων στην κάθε επιμέρους κατηγορία, επιλέχθηκαν από τους συντάκτες και τους ρεπόρτερ της Fast Company και αντιπροσωπεύουν το είδος της καινοτομίας και της εφευρετικότητας που απαιτούνται για να γίνει ο κόσμος πιο προσιτός, δίκαιος και βιώσιμος για όλους.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Lamda Development, το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Sasaki, το οποίο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά αστικά πάρκα σε όλον τον κόσμο, σε συνεργασία με το ελληνικό γραφείο Δοξιάδη, υπογράφουν τον σχεδιασμό και τη μελέτη του The Ellinikon Park.

Τους τελευταίους μήνες, εξάλλου, το έργο του Ελληνικού, όπως έχει δημοσιοποιηθεί, έχει έντονη παρουσία σε σημαντικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Αφιερώματα για τη μοναδικότητα του έργου, που θα συμβάλει και στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ελλάδος, έχουν φιλοξενηθεί σε περισσότερα από 1.000 άρθρα, μεταξύ των οποίων σε μμε όπως Sunday Times, Washington Post, Le Figaro, Forbes, Tatler, Conde Nast, CNN Travel, AD, Insider, Monocle. Η διεθνής καμπάνια θα εντατικοποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

Όπως έχει ανακοινώσει η Lamda Development, το The Ellinikon Park θα είναι το πρώτο «έξυπνο» πάρκο στην Ελλάδα, που θα ενσωματώνει έξυπνες λύσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. To The Ellinikon Park σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και τη βιοποικιλότητα της Αττικής, με περισσότερα από 1.000.000 νέα δέντρα και φυτά να εμπλουτίζουν την υπάρχουσα βλάστηση, ενώ μέσω των καινοτόμων, σύγχρονων υποδομών του, θα καλύπτονται οι ανάγκες άρδευσης και ηλεκτροδότησής του στο σύνολό τους, αντισταθμίζοντας πλήρως το ανθρακικό του αποτύπωμα στον κύκλο ζωής του.



