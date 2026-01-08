Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Εύβοιας λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, καθώς ένα εξαιρετικά βίαιο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Νέας Αρτάκης. Στο επίκεντρο των γεγονότων βρέθηκε μια ομάδα περίπου 15 ατόμων, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε άγρια διαμάχη που κλιμακώθηκε ραγδαία μετατρέποντας το σημείο σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν από μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία όμως γρήγορα εκτραχύνθηκε. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο ότανοι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα την αιματηρή κατάληξη του καβγά και τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Οι δράστες, αμέσως μετά την επίθεση, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση προτού οι αρχές φτάσουν. Στο σημείο του συμβάντος κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στα θύματα της επίθεσης και να φροντίσει για την ασφαλή διακομιδή τους.

Την ίδια στιγμή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κατέκλυσαν την περιοχή «χτενίζοντας» τους γύρω δρόμους, έχοντας εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Πηγή: skai.gr

