Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλίσσης Σοφίας - Κηφισίας από το Καλλιμάρμαρο ως το ύψος της Πανόρμου λόγω παράσυρσης πεζού από μοτοσυκλέτα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, σε τμήματα της λεωφόρου Φυλής, στην Αχαρνών ανάμεσα στη Νέα Χαλκηδόνα και τα Κάτω Πατήσια και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Πηγή: skai.gr

