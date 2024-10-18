Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης: Η Hellenic Train για άλλη μια φορά επιρρίπτει ευθύνες σε μηχανοδηγούς

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης για το συμβάν της 9ης Οκτωβρίου με τον Προαστιακό και καταγγέλλει τη διοίκηση της Hellenic Train «για σοβαρές παραλείψεις και ευθύνες» στα σοβαρά προβλήματα στον σιδηρόδρομο. Επισημαίνει πως για άλλη μια φορά η Hellenic Train επιρρίπτει ευθύνες σε μηχανοδηγούς, ενώ αυτοί που θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, είναι οι διοικούντες της και όχι οι εργαζόμενοι.

«Η διοίκηση της Hellenic Train όπως συνηθίζει την τελευταία περίοδο - και για άλλη μια φορά - επιρρίπτει ευθύνες σε μηχανοδηγούς, αναφέροντας ψευδώς ότι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όπως ψευδώς αναφέρει ότι παραβίασαν την είσοδο του μετρό. Η Hellenic Train γνωρίζει καλά ότι ο μηχανοδηγός είχε ανοικτή ένδειξη εισόδου στην γραμμή του μετρό και σταμάτησε πριν εισέλθει σε αυτήν και ενώ καλούσε επανειλημμένα τον σταθμάρχη του Σ.Κ.Α. Αντί να προβληματιστεί με το 2ο περιστατικό στην περιοχή ελέγχου του Σ.Κ.Α. τον τελευταίο μήνα, που αποσοβήθηκε με ενέργειες μηχανοδηγών, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα υπαρκτά προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΕΠΕ.

Όπως προσθέτει «το ίδιο ακριβώς κάνει και όταν εκδίδει και πουλά εισιτήρια, που οι δρομολογιακοί χρόνοι των διαδρομών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα οι οργισμένοι επιβάτες να στρέφονται ενάντια στο προσωπικό αμαξοστοιχιών για τις καθημερινές καθυστερήσεις. Το ίδιο παραπλανητική ήταν και όταν διαφήμιζε τα ETR 470 ως επένδυση και σήμερα, από τα 5 διαθέσιμα είναι λειτουργικά τα 2 ή 3, και σε αυτά όταν βρέχει, οι μηχανοδηγοί πρέπει να κρατούν ομπρέλα για να προστατευτούν από το νερό που εισέρχεται στις καμπίνες μηχανοδήγησης. Αυτοί που θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα είναι οι διοικούντες της ΗΤ και όχι οι εργαζόμενοι.

Όσο η διοίκηση της ΗΤ επιμένει να κάνει το άσπρο - μαύρο, τόσο εξοργίζει τους εργαζόμενους.

Ενημερώνουμε τον πραγματικό διοικητή της εταιρείας, κύριο Ζηλιασκόπουλο, ότι κανείς από εμάς δεν φοβάται τις ποινές που επιβάλλει, επειδή μιλάμε για τα υπαρκτά προβλήματα, ή τις διώξεις που αντιμετωπίζουν όσοι τηρούν τις εσωτερικές διαδικασίες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον.

Υ.Γ. Όπως διαπίστωσαν πλέον όλοι και μετά την παραδοχή του κ. Τερεζάκη για το συμβάν που αναδείξαμε, όταν λειτουργεί η Τηλεδιοίκηση και υπάρχουν ενδείξεις στους μηχανοδηγούς, τα τρένα σταματάνε πριν τον κίνδυνο. Στην Λάρισα το βράδυ της 28/2/23, αυτές δεν υπήρχαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.