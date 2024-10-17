Κρήτη: Συνελήφθη ανήλικος που χτύπησε ανήλικο

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου κατηγορούμενου για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος επίσης ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων.

Επιπλέον, συνελήφθη ο κηδεμόνας του και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι τις μεσημβρινές ώρες χθες (16.10.2024) οι δύο ανήλικοι ενεπλάκησαν σε φραστικό επεισόδιο και στη συνέχεια με την χρήση σωματικής βίας ο ανήλικος συλληφθείς χτύπησε τον έτερο ανήλικο, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

